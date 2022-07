Jennifer Lopez e Ben Affleck se casaram, diz mídia

(Reuters) – A cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck se casaram em Las Vegas, informou a mídia neste domingo, depois que o casal de celebridades reacendeu um romance quase 20 anos depois de se conhecerem.

O Page Six do New York Post disse que obteve uma licença de casamento do condado de Clark, no estado de Nevada, protocolada no sábado, que mostra que Lopez e Affleck estão casados. O site de celebridades TMZ também divulgou a notícia.

Affleck e Lopez, um casal glamouroso conhecido popularmente como “Bennifer”, reataram no ano passado depois de quase 20 anos. Eles ficaram noivos em abril deste ano.

Eles se tornaram o casal mais falado no mundo das celebridades no início dos anos 2000. Mas cancelaram o casamento abruptamente em 2003 e se separaram alguns meses depois.

(Reportagem de Chris Gallagher)