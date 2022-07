Jennifer Lopez divulga primeiras fotos de casamento com Ben Affleck

A cantora Jennifer Lopez divulgou as primeiras fotos de seu casamento com Ben Affleck, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, na noite do último sábado (16). As fotos foram reveladas em sua newsletter chamada “On The JLo”.

“Nós fizemos isso. O amor é lindo. O amor é gentil. E no final, o amor é paciente. Vinte anos sendo paciente”, escreveu Jennifer. “Foi exatamente o que queríamos. Na noite de ontem, viajamos para Las Vegas e entramos na fila para pegar nossa licença com outros quatro casais, todos fazendo a mesma jornada para a capital do casamento no mundo”, disse.

“Então, com as melhores testemunhas que você pode imaginar, um vestido de um filme antigo e uma jaqueta do armário de Ben, lemos nossos próprios votos na pequena capela e demos uns aos outros os anéis que usaremos pelo resto de nossas vidas. Eles ainda tinham Bluetooth para uma (curta) marcha pelo corredor. Mas no final foi o melhor casamento possível que poderíamos ter imaginado. Um com o qual sonhamos há muito tempo”, contou a cantora.

“Quando o amor é real, a única coisa que importa no casamento é um ao outro e a promessa que fazemos de amar, cuidar, compreender, ser paciente, amoroso e bom um para o outro. Nós tivemos isso. E muito mais. Melhor noite de nossas vidas”, afirmou.

Confira: