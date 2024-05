Jennifer Lopez anuncia cancelamento de sua turnê e expõe motivos 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/05/2024 - 18:24 Para compartilhar:

Jennifer Lopez, que estava com agenda de shows confirmados, resolveu cancelar sua turnê This Is Me… Live, que faria no segundo semestre, durante verão no hemisfério norte. O anúncio foi feito pela Live Nation, produtora da turnê, em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira, 31.

A cantora e atriz teria resolvido adiar os shows porque queria passar mais tempo com sua família e amigos. J-Lo está em meio a rumores de crise e separação do marido, o ator Ben Affleck. Até agora, os dois não se pronunciaram sobre o assunto.

“’Jennifer está tirando uma folga para ficar com seus filhos, família e amigos próximos,’” diz o comunicado da empresa responsável pelos shows.

A própria cantora fez questão de explicar sua decisão. “Estou completamente triste e arrasada em decepcioná-los. Saiba que eu não faria isso se não achasse que era necessário. Prometo que vou compensar vocês e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima”, afirmou.

Um dos possíveis motivos levantados pela mídia americana para o cancelamento da turnê seria a baixa venda de ingressos, já que há relatos de muitos ingressos disponíveis ainda para à venda nos sites.

Outra possível razão apontada por diversos veículos seria a necessidade de passar tempo com a família, agora que há rumores de que ela e o marido estariam se separando.