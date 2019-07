Jennifer Lawrence será mafiosa em novo filme de Sorrentino

ROMA, 24 JUL (ANSA) – A atriz Jennifer Lawrence será a protagonista do novo filme do diretor italiano Paolo Sorrentino, “Mob Girl”, no qual interpretará uma mafiosa.

O filme é uma adaptação do livro homônimo da vencedora do Prêmio Pulitzer Teresa Carpenter, publicado em 1992, e que conta a história de Arlyne Brickman, uma mulher que cresceu em Nova York e se aproximou de um grupo mafioso mas, depois, tornou-se informante do FBI. O diretor Paolo Sorrentino venceu o Oscar de melhor filme estrangeiro com “A Grande Beleza” (2014). Ele também é assina a série televisiva “The Young Pope”, com Jude Law. (ANSA)