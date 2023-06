Jennifer Lawrence revela que foi rejeitada em teste para ‘Crepúsculo’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/06/2023 - 12:33 Compartilhe

Jennifer Lawrence revelou que fez um teste para interpretar a personagem Bella Swan, em Crepúsculo, porém foi rejeitada. A declaração foi feita em entrevista ao podcast The Rewatchables.

Um ano depois, a intérprete de Katniss Everdeen em, Jogos Vorazes, quase rejeitou o papel de protagonista na saga por temer ficar presa a uma única personagem e também por temer uma fama intensa.

“Eu fiz o teste para Crepúsculo. Eles me rejeitaram imediatamente. Eu nem recebi um retorno. Mas minha vida teria sido totalmente diferente. Eu tive Jogos Vorazes, tipo, um ano depois”, afirmou.

“Quase não fiz Jogos Vorazes porque, depois da estreia de Crepúsculo, via como aqueles fãs eram fanáticos. Eu presumi que (Jogos Vorazes) teria a mesma fama que Crepúsculo e isso não era algo que eu tinha em mente. Eu nunca quis ser a pessoa mais famosa do planeta. Essa é uma vida muito diferente do que imaginei para mim”, refletiu.

Crepúsculo estreou no final dos anos 2000 e, na época, Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner foram intensamente submetidos aos paparazzi e a uma cultura tabloide da época. Em 2010, com Jogos Vorazes, Jennifer reitera que sua experiência foi diferente. “Eu estaria infeliz”, disse ela ao fazer a comparação.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias