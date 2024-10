Jennifer Lawrence está grávida do segundo filho

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/10/2024 - 16:53 Para compartilhar:

A atriz Jennifer Lawrence, de 34 anos, está grávida de seu segundo filho. A ganhadora do Oscar de Melhor Atriz confirmou que à revista Vogue a gravidez neste domingo, 20.

+ Patrícia Poeta celebra aniversário de 48 anos e ganha elogios dos fãs: ‘Linda demais’

Segundo a revista, a atriz saiu para jantar na noite de sábado, 19, em Los Angeles, usando uma camiseta e um suéter da La Ligne, com sua barriga de grávida apenas visível.

Lawrence já tem um filho de dois anos, Cy, com o marido galerista de arte Cooke Maroney. O casal se casou em outubro de 2019 na mansão Belcourt, em Newport, Rhode Island.

A atriz ganhou a fama após sua participação no sucesso “Jogos Vorazes”. Recebeu o Oscar de Melhor Atriz em 2013 por seu papel em “O Lado Bom da Vida”, também protagonizado por Bradley Cooper. O papel mais recente da atriz no cinema foi na comédia Que Horas Eu Te Pego?, de 2023.

Atualmente, a atriz tem se engajado em projetos pessoais, com interesse especial por documentários que tematizam questões femininas e causas sociais.

Ela assina a produção executiva de dois filmes do gênero com estreia nas próximas semanas: Zurawski v Texas, sobre o impacto das leis antiaborto no Texas (Hillary Clinton é sua coprodutora), e Bread & Roses, que faz um retrato das mulheres afegãs que vivem em Cabul, governada pelo regime Talibã (este em parceria com a ativista Malala Yousafzai).

Jennifer é grande defensora dos direitos reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos. Em 2022, quando o país revogou o caso Roe v. Wade, que legalizava o aborto, a atriz criticou firmemente a decisão em entrevista à Vogue. “Tive uma ótima gravidez. Mas cada segundo da minha vida foi diferente. E às vezes me ocorria: E se eu tivesse sido forçada a fazer isso?”, refletiu.

*Com informações de Estadão Conteúdo