Redaçãoi Redação 07/11/2023 - 9:42

A atriz Jennifer Aniston está devastada após morte de Matthew Perry. De acordo com o site americano Page Six, a arista tem preocupado a todos desde a partida de seu grande amigo, no dia 28 de outubro. Recentemente, ela também perdeu seu pai.

