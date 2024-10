Jennifer Aniston e Sandra Bullock teriam se unido para barrar indicação de Angelina Jolie ao Oscar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 10:04 Para compartilhar:

“Treta” em Hollywood! Segundo o portal “InTouch Weekly”, as amigas Jennifer Aniston e Sandra Bullock teriam se unido em um “complô” para evitar que Angelina Jolie seja indicada ao Oscar 2025.

“Sandra definitivamente tem passado com Angelina, e algumas pessoas ao lado de Angelina acreditam que o papel clássico de Sandra em ‘Gravidade’ (2013) tinha que ter ido para ela, já que esse era um projeto que ela estava muito interessada em estrelar antes de Sandra conseguir o papel”, contou uma fonte.

“E, é claro, nos anos após a separação de Angelina e Brad Pitt, Sandra formou uma aliança poderosa com ele em dois sucessos: ‘Cidade Perdida’ (2022) e ‘Trem-Bala’ (2022)”, continua o anônimo.

Vale lembrar, ainda, que Aniston foi casada com Pitt entre 2000 e 2005, quando vieram à tona rumores de uma possível traição do ator com Jolie.

Ainda de acordo com a fonte, a amizade das atrizes é de grande influência entre membros da Academia, e conseguir indicações — ou a falta delas — é fácil para a dupla.

A possível indicação de Jolie poderia ser proveniente do filme “Maria” (2024), cinebiografia da cantora Maria Callas.