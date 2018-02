Jennifer Aniston e Justin Theroux anunciam separação

Jennifer Aniston e Justin Theroux anunciaram nesta quinta-feira (15) sua separação depois de dois anos de casamento, segundo comunicado enviado à AFP.

O casal, que morava em uma mansão no exclusivo bairro de Bel Air em Los Ángeles, se conheceu em 2008, durante as filmagens, no Havaí, de “Viajar é Preciso”, que Theroux roteirizou e produziu.

Eles começaram a sair juntos em 2011.

“Em um esforço para reduzir maiores especulações, decidimos anunciar nossa separação”, anunciaram em um comunicado conjunto difundido pelo relações públicas de Aniston, Stephen Huvane.

“A decisão foi mútua e tomada com amor no fim do ano passado. Somos dois melhores amigos que decidiram se separar como casal, mas esperamos continuar nossa querida amizade”, prosseguiu.

O casal queria manter o andamento da separação em segredo, mas publicou o comunicado para que as pessoas soubessem a verdade, “visto que a indústria da fofoca não resiste a uma oportunidade para especular e inventar”.

“O que quer que esteja sendo publicado não vem de nós, é uma narrativa de ficção. Acima de tudo, estamos determinados a manter o profundo respeito e o amor que temos”.

Este é o segundo casamento que chega ao fim para a intérprete de Phoebe da série “Friends”. No ano 2000, ela se casou com o galã de Hollywood Brad Pitt, com quem formou um dos casais mais glamourosos da época.

Eles se divorciaram em 2005, depois que Pitt conheceu Angelina Jolie, de quem posteriormente se separou, durante as filmagens de “Sr. & Sra. Smith”.

Theroux (“Miami Vice”, “A garota do trem”) teve um relacionamento de 14 anos com a estilista Heidi Bivens antes de se casar com Aniston.