Jennifer Aniston conta bastidores de foto histórica do elenco de ‘Friends’

Durante o programa The Ellen Show da última quarta-feira, 5, Jennifer Aniston fez revelações sobre uma foto histórica do elenco de Friends, antes de o seriado se tornar um sucesso mundial. A imagem viralizou após publicação feita pela atriz Courtney Cox, no Instagram. Jennifer Aniston contou que a foto foi feita em uma viagem a Las Vegas (EUA) antes de a série estrear.

“Jimmy Burrows, nosso diretor, disse: ‘Quero levar o elenco para Vegas’. E ele nos levou pra jantar no Spago, no Caesars Palace, um lugar bem chique”, lembrou a atriz.

Ao longo da viagem, o diretor fez um discurso, em uma espécie de “previsão” do sucesso de Friends. “Ele disse: ‘Esse mundo pode ser muito dark e vocês devem ficar juntos e cuidar uns dos outros’. Nós levamos isso a sério, óbvio. Depois, ele nos entregou uns centavos e disse: ‘Agora vão jogar no cassino, porque esta será a última vez que vocês vão entrar num cassino anonimamente. Não tínhamos noção do que ele estava falando, mas com certeza essa foi a última vez que conseguimos”, revelou Jennifer Aniston.