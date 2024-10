Jenna Fischer, a Pam de ‘The Office’, revela diagnóstico e cura de câncer: ‘Estou ótima’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/10/2024 - 14:09 Para compartilhar:

No mês do Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama, a atriz Jenna Fischer, conhecida por ter interpretado Pam em “The Office”, revelou nas redes sociais ter sido diagnosticada com o câncer no ano passado e que está curada do tumor após um tratamento por quimioterapia.

Jenna compartilhou sua trajetória com a doença. Após um exame de rotina em outubro de 2023, o ginecologista da podcaster encontrou “algo” no seio esquerdo dela. Mais tarde, descobriram ser um câncer triplo positivo, que nas palavras da atriz é “agressivo, mas altamente responsivo ao tratamento”. Após meses intensos de tratamento, a artista perdeu o cabelo por causa da quimio, e passou a usar perucas e chapéus com cabelo. “Estou feliz em dizer que estou me sentindo ótima” confidenciou ela após dizer que está livre da doença.

A atriz disse que escolheu compartilhar o diagnóstico com as pessoas por causa da importância do acompanhamento ginecológico. Jenna alertou para que as mulheres façam os exames de mamografia, exame radiológico que visualiza o tecido interno da mama e principal responsável por identificar o tumor precocemente, anualmente. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o exame pode ajudar a identificar o câncer antes de a pessoa ter sintomas.

Jenna também agradeceu ao apoio de Angela Kinsey, sua amiga íntima e com quem trabalhou no set de “The Office”, e disse que graças a colega, ela pôde fazer pausas quando precisava. Mesmo livre do câncer, a atriz vai continuar sendo tratada e monitorada para continuar saudável.

O Instituto Nacional do Câncer faz um alerta sobre a doença: “O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres no Brasil. A prevenção primária e a detecção precoce contribuem para a redução da incidência e da mortalidade por essa neoplasia”.