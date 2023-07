Jeniffer Nascimento anuncia gravidez de primeiro filho com ator; confira

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/07/2023 - 15:26 Compartilhe

Nesta sexta-feira (14), a atriz Jeniffer Nascimento, de 29 anos, anunciou que está grávida do seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Jean Amorim.

Em suas redes sociais, o casal, que se conheceu em 2014, ao atuar na temporada de ‘Malhação Sonhos’, compartilhou a novidade com os fãs.

“Felizes e surpresos com tudo que está acontecendo! Corações acelerados, barriga crescendo… Um turbilhão de emoções dentro de nós. A sensação mais incrível do mundo surgiu. Não estamos mais sós! De dois corações transbordando amor nascerá mais um coração dentro nós”, publicaram Jean e Jeniffer.

