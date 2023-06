Jeniffer Lopez publica homenagem para Ben Affleck no Dia dos Pais

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 18:22 Compartilhe

O último domingo, 18, foi Dia dos Pais nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Diferentemente do Brasil, a data é comemorada no terceiro domingo de junho. E para celebrar esse dia especial, Jeniffer Lopez fez uma homenagem ao marido, o ator Ben Affleck, em suas redes sociais.

“Feliz Dia dos Pais, papá. E Feliz Dia dos Pais para todos os papais incríveis por aí! Nós te amamos e apreciamos você mais do que você jamais saberá”, escreveu a cantora, em uma publicação no Instagram com fotos e vídeo do artista.

O casal não tem filhos, mas recentemente, em entrevista a Hoda Kotb, do The Today Show, Lopez afirmou que seus filhos, os gêmeos de 15 anos, Emme e Max, frutos do casamento com Marc Antony, adoram Affleck.

“Eles amam o Ben. Ele é um pai maravilhoso e uma figura paterna para eles também, porque ele tem seus próprios três filhos lindos (frutos do casamento anterior com Jennifer Garner), depois temos nós, e ele é fantástico. Ele realmente enfrenta o desafio do que isso é e o que isso significa. Eles o amam, e o apreciam, e eu também”, disse J-Lo.

Jeniffer Lopez e Ben Affleck ficaram noivos em 2002, mas o astro de Hollywood desistiu do casamento de última hora, terminando o relacionamento com a cantora. Em 2021, 18 anos depois, eles reataram o romance e anunciaram o noivado em abril de 2022. Três meses depois, se casaram em Las Vegas.

