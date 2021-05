Jemerson tem lesão detectada e pode não jogar mais pelo Corinthians; Cantillo é liberado pelo DM Problema na coxa esquerda tirou o meia colombiano dos últimos seis jogos do Timão e pode deixar defensor "de molho" até o fim do seu contrato

O zagueiro Jemerson teve uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda constatada pelo Departamento Médico do Corinthians nesta segunda-feira (17).

O atleta sentiu aos 29 minutos do clássico contra o Palmeiras, neste domingo (16), pela semifinal do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, onde o Timão foi derrotado por 2 a 0 e eliminado pela competição, e foi substituído por Gil.

Como o contrato do camisa três com o Alvinegro se encerra no dia 30 de junho, e ainda não houve sinalização de renovação, existe a chance do Dérbi ter sido o último jogo do atleta pelo Corinthians.

Em compensação, o meia Cantillo, que ficou fora dos últimos seis compromissos corintianos, por conta da mesma lesão de Jemerson, foi liberado pelo DM nesta manhã para iniciar a sua transição com o elenco.

Mesmo desclassificado na Copa Sul-Americana, após ser goleado por 4 a 0 pelo Peñarol (URU), na última quinta-feira (13), em Montevidéu, pela quarta rodada do grupo E da competição continental, o Corinthians tem mais dois compromissos pelo torneio, o primeiro deles nesta quinta-feira (20), às 21h30, contra o Sport Huancayo (PER), em Itaquera.

