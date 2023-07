Jeffrey Carlson, 1º ator a fazer personagem trans na TV dos EUA, morre aos 48 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 10:59 Compartilhe

Jeffrey Carlson, ator que interpretou a primeira personagem transgênero em uma novela norte-americana, morreu aos 48 anos. De acordo com a revista People, a informação foi compartilhada pela atriz Susan Hart, sua amiga e parte da Shakespeare Theatre Company, que participou de uma montagem da peça Hamlet, com ele. Susan disse que o ator morreu no dia 6 de julho e não informou a causa.

Natural da Califórnia, nos Estados Unidos, seu papel de destaque na TV foi na novela All My Children, participando de mais de 50 episódios a partir de 2006. A primeira participação foi como o rockstar Zarf e depois voltou quando os roteiristas decidiram incluir uma mulher trans na história, a Zoe.

Durante o folhetim, transição da personagem foi apresentada em detalhes, incluindo as consultas com endocrinologistas, as reuniões em grupos de apoio e a revelação para os pais. Anteriormente, produções americanas já tinha apresentado pequenos personagens trans, mas na época, o papel de Carlson foi a primeira em uma novela diurna.

