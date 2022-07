Jeffinho é a boa notícia do Botafogo na derrota para o Santos Atacante recebe primeira chance como titular, causa problemas na defesa do Santos e é o jogador com mais dribles certos na Vila Belmiro







Jeffinho foi a grande novidade de Luís Castro no time titular do Botafogo para enfrentar o Santos. Apesar da derrota por 2 a 0 na Vila Belmiro, o camisa 47 sai com moral: ele foi um dos destaques do Glorioso na partida, válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante foi o jogador que mais acertou dribles na partida. Foram sete ao todo – de acordo com números do “SofaScore”. Ângelo, com quatro, foi o segundo.

Na ponta esquerda, Jeffinho causou problemas para a defesa do Peixe. Sempre puxando em diagonal, ele ‘desmontou’ o posicionamento de Madson e Luiz Felipe, abrindo espaço para Lucas Fernandes ter liberdade para tocar a bola – o meio-campista do Botafogo, inclusive, foi um dos mais participativos do time.

Apesar da velocidade e facilidade para driblar, Jeffinho ainda mostrou ‘afobação’ em alguns lances, sendo facilmente desarmado ao tentar passar entre dois marcadores. Mesmo assim, foi o jogador que mais causou problemas para a defesa do Santos.

O primeiro teste do jogador no time titular foi positivo. Ele foi substituído já na reta final da partida por câimbras e não preocupa para a sequência do Glorioso. A equipe enfrenta o Athletico Paranaense no próximo sábado.

Jeffinho foi um dos destaques do Resende no Campeonato Carioca e chegou ao Botafogo inicialmente para o time B. Diante dos muitos desfalques, ele subiu para a equipe principal e agradou Luís Castro.

JEFFINHO X SANTOS:

– 83 minutos

– 17/23 passes certos (74%)

– 2 passes decisivos

– 0/2 cruzamentos certos

– 2 finalizações

– 7 dribles

– 11/22 duelos no chão ganhos

– 0/3 duelos aéreos ganhos

– 1 falta sofrida

– 1 falta cometida

– 3 desarmes

