Jeff Bezos irá ao Espaço com irmão em cápsula da Blue Origin

ROMA, 7 JUN (ANSA) – O fundador da Amazon, Jeff Bezos, revelou nesta segunda-feira (7) que será um dos tripulantes da missão inaugural ao Espaço de sua empresa, a Blue Origin, no dia 20 de julho. O primeiro voo turístico da cápsula New Shepard ainda contará com a presença de seu irmão, Mark Bezos.

“Desde os meus cinco anos, eu sonho em viajar para o Espaço. No dia 20 de julho, vou fazer essa viagem com o meu irmão. A maior aventura, com o meu melhor amigo”, disse em uma postagem no Instagram.

A viagem durará cerca de 11 minutos e o foguete ainda terá outras quatro pessoas. Eles viajarão a uma distância de cerca de 100 quilômetros da Terra. O lançamento será realizado a partir do Launch Site One, no Texas, e ocorrerá apenas 15 dias depois de Bezos deixar seu posto de CEO da Amazon.

Para fazer parte da viagem inaugural, a Blue Origin fez leilões para cada um dos assentos. No primeiro, foram mais de 5,2 mil participantes de 136 países diferentes, mas, os valores não foram revelados. Na segunda rodada, a empresa informou que o lance mais alto foi de US$ 2,8 milhões (cerca de R$ 14,1 milhões). (ANSA).

