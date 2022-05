Jeep ultrapassa a VW em vendas; veja como ficou o ranking em abril O destaque da marca da Stellantis foi o Compass

Durante o mês de abril, a Jeep ultrapassou a Volkswagen em vendas e assumiu a quinta colocação, foram 10.830 unidades contra 9.501, respectivamente.





A marca da Stellantis teve o seu SUV Compass na 7ª colocação (melhor colocado da marca entre os veículos de passeio), com 4.766 unidades comercializadas.

Os dados foram divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

A Fiat, por sua vez, permaneceu em primeiro lugar, com 34.369 unidades. Destaque para a sua picape Strada, que emplacou 7.983 unidades no mês.

O segundo lugar do ranking ficou com a GM (21.231), seguida da Toyota (16.314).

Veja abaixo as dez marcas automotivas que mais venderam no quarto mês do ano:

1º – Fiat: 34.369 unidades – 21,21% de participação

2º – GM: 21.231 unidades – 15,57% de participação

3º – Toyota: 16.314 unidades – 11,97% de participação

4º – Hyundai: 14.098 unidades – 10,34% de participação

5º – Jeep: 10.830 unidades – 7,94% de participação

6º – Volkswagen: 9.501 unidades – 6,97% de participação

7º – Renault: 8.168 unidades – 5,99% de participação

8º – Honda: 4.176 unidades – 3,06% de participação

9º – Nissan: 3.404 unidades – 2,50% de participação

10º – Caoa Chery: 3.259 unidades – 2,39% de participação

