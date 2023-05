Jeep Renegade ganha nova versão no Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/05/2023 - 14:13 Compartilhe

SÃO PAULO, 4 MAI (ANSA) – A Jeep lançou uma nova versão do Renegade, a 1.3 Turbo 4×2, para o público brasileiro e que permite que o motorista aproveite ainda mais a força do motor turbo flex T270, que equipa os demais veículos da linha.

Além disso, a nova versão de entrada do modelo traz ainda seis airbags, controle de estabilidade e tração, frenagem autônoma de emergência, alerta e assistente de manutenção de faixa.

Também conta com três conectores USB (sendo um do tipo C), rodas de liga-leve de 17″, câmbio automático de seis marchas, freio de estacionamento eletrônico, sistema multimídia de 7″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, piloto automático e limitador de velocidade ajustável.

Essa nova versão se junta às quatro versões já comercializadas no país – Sport, Longitude, Série S e TrailHawk – cada uma com uma ampla lista de equipamentos de segurança e conforto. O modelo tem valor sugerido de R$ 125.990.

O Renegade chegou ao Brasil em 2015 e mudou o segmento no país. Há cerca de um ano, ganhou uma nova geração, com atualizações dentro e fora da cabine com novas tecnologias avançadas. (ANSA).

