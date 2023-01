Jeep Avenger ganha prêmio de ‘Carro do Ano’ de 2023 da Europa

Ansai Ansa - https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/01/2023 - 15:33 Compartilhe

ROMA, 13 JAN (ANSA) – O Jeep Avenger elétrico ganhou o cobiçado prêmio de “Carro do Ano” de 2023 da Europa, sendo a primeira vez que a marca conquista a premiação. O modelo levou 328 votos.





O reconhecimento é dado por jornalistas da imprensa especializada de 23 países europeus e o prêmio foi entregue neste ano em Bruxelas, durante o Salão do Automóvel, para a head da Jeep Europa na Stellantis, Antonella Bruno.

O Avenger derrotou outros seis finalistas, ficando à frente do ID.Buzz, também elétrico, da Volkswagem, que obteve 241 votos, e do Nissan Ariya, com 211. (ANSA).





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias