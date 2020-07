Jean Pyerre garante vitória do Grêmio sobre Internacional

O Grêmio derrotou o Internacional por 1 a 0 nesta quarta (22) no jogo que marcou o retorno das equipes ao Campeonato Gaúcho após a interrupção da competição por causa da pandemia do novo coronavírus (covid-19).

ACABOU: Internacional 0x1 #Gremio

O “novo normal” segue igual o anterior. Com uma bucha de Jean Pyerre, o nosso elenco venceu mais um clássico! VAMOS, TRICOLOR!

⚽️ #Grenal425 #Gauchão2020 #VamosTricolor pic.twitter.com/TwXwW2boXm — Grêmio FBPA (@Gremio) July 23, 2020

Em um clássico realizado sem a presença da torcida, e em um palco improvável, o estádio Centenário em Caxias do Sul, o Tricolor contou com um lance de sorte para garantir os três pontos.

Mas antes, no primeiro tempo, o Inter manteve mais a posse de bola, mas com pouca efetividade. Já o Tricolor teve a oportunidade de abrir o placar em cobrança de pênalti do atacante Everton, mas o goleiro Marcelo Lomba brilhou com uma bela defesa.

O lance de sorte do Grêmio veio apenas aos 17 minutos do segundo tempo, quando o garoto Jean Pyerre cobra falta, que desvia em Moisés e engana Marcelo Lomba, que desta vez apenas pôde ficar vendo a bola entrar em seu gol. 1 a 0 para o Grêmio, placar final.

Empate no jogo do retorno

Porém, o jogo que marcou o retorno do Gaúcho aconteceu na tarde desta quarta, com o empate em 2 a 2 entre Ypiranga e Esportivo.

Neto Pessoa e Reinaldo marcaram a nosso favor, retomamos o campeonato Gaúcho empatando em 2 a 2. ⚽️ Fernando Alves pic.twitter.com/Zgpi5aWRLT — Ypiranga Futebol Clube (@ypirangafc) July 22, 2020

