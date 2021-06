Jean Patrick quer o CRB focado no restante da temporada e dedicação contra o CSA pela Série B Meia ressaltou a importância do clássico local para os ânimos da equipe

Em ótimo momento com a camisa do CRB, o meia Jean Patrick pediu intensidade máxima da equipe alagoana na sequência da temporada. Segundo o jogador, o desejo de todos é fazer um grande segundo semestre de 2021.

– Nosso elenco tem trabalhado muito para manter um ritmo forte neste segundo semestre e para que possamos conquistar nossos objetivos este ano. Só depende da gente. Vamos nos dedicar ao máximo para que essa sequência de 2021 seja especial para todos no clube – afirmou o jogador do Galo.

De acordo com jogador, o momento agora é de pensar no clássico contra o CSA no final de semana pela Série B e seguir subindo na tabela de classificação.

– Clássico é sempre um jogo diferente, especial. Temos que ter intensidade para vencermos. Não podemos vacilar. Temos que entrar ligados. A equipe está muito motivada para essa partida – completou o meio-campista.

