Jean Mota ganha camisa assinada por Pelé após completar 200 jogos pelo Santos

A vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Botafogo, domingo, na Vila Belmiro, foi marcante para Jean Mota. Ao entrar durante a etapa final do duelo, válido pelo Campeonato Brasileiro, completou a marca de 200 jogos disputados pelo clube.

E um dia depois do feito, recebeu homenagens da equipe. Jean Mota ganhou uma camisa retrô do Santos autografada por Pelé, outra, de jogo, com o número 200 e uma placa comemorativa.

Antes do meia, de 27 anos, apenas outros dois jogadores do atual elenco santista atingiram a marca de 200 partidas pelo clube: o lateral Pará, com 245 duelos, e o volante Alison, com 238.

Após passagens por Fortaleza e Portuguesa, Jean Mota chegou ao clube em 2016 e viveu seu auge pelo Santos no primeiro semestre de 2019, quando foi o artilheiro do Campeonato Paulista, além de ter sido eleito o melhor jogador do torneio. O meia tem contrato até junho de 2022 e vem sendo reserva sob o comando de Cuca. Nesta temporada, atuou 35 vezes e iniciou 15 duelos. Ele soma 16 gols marcados pelo clube.

“Me faltam palavras pra descrever esse momento. Aos 22 anos, um ano depois de pensar em parar de jogar futebol e desistir, Deus realizou meu maior sonho jogar no ‘Maior time da Terra’, time de Pelé e tantos outros ídolos. E nunca me imaginei vestindo essa camisa por tanto tempo”, escreveu Jean Mota em texto publicado no seu perfil no Instagram.

“Já são 4 anos e meio e a cada dia, a cada jogo, me sinto mais feliz e mais realizado em vestir esse manto. Obrigado meu Deus por esses 200 jogos e de uma maneira especial com uma vitória no templo sagrado. E agradeço a todos que contribuíram de alguma forma para que eu pudesse alcançar essa marca, desde o staff até cada jogador com quem pude estar junto”, acrescentou.

