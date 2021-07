Jean Mota espera ajudar o Santos a quebrar tabu contra o Palmeiras Meia esteve em campo na única vitória do Peixe sobre o rival no Allianz Parque

O clássico contra o Palmeiras neste sábado (10), às 16h30, no Allianz Parque, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, terá um tabu para ser quebrado pelo Peixe.

O Alvinegro Praiano não vence o rival no Allianz Parque há quase quatro anos. Na ocasião, em setembro de 2017, Ricardo Oliveira balançou as redes e o Santos conseguiu a vitória por 1 a 0. Da equipe que disputou aquele clássico, apenas Alison e Jean Mota seguem no Peixe. O camisa 41, que iniciou a jogada do gol, relembrou o triunfo e espera repetir o feito neste sábado.

– Foi um jogo bem difícil, como todos os clássicos são. O campo estava bastante alagado por conta da chuva e teve até uma pequena polêmica. Roubei a bola do Guerra no meio, onde muitos falaram que foi falta, e puxei o contra-ataque que acabou com o gol do Ricardo Oliveira após cruzamento do Bruno Henrique. Foi uma vitória bem importante naquela ocasião e espero que a gente consiga nosso segundo triunfo lá dentro amanhã. O Santos é um clube grande e sempre está brigando por títulos. E quem pensa em conquistar títulos tem que vencer jogos grandes. Conseguimos isso contra o Athletico-PR, mas agora já é outra decisão e vamos buscar essa vitória – afirmou Jean Mota.

Titular absoluto do Santos nos últimos 18 jogos, Jean assumiu o posto de segundo homem do meio de campo, na frente do volante Camacho, e vem sendo um dos destaques da equipe. O meia comemorou o bom momento e agradeceu a sequência na equipe comandada por Fernando Diniz.

– É uma posição onde estou me sentindo muito bem e venho desempenhando um bom futebol. Não estava acostumado a jogar como segundo homem no meio, mas me adaptei rápido. Tanto o Marcelo Fernandes, que me colocou nessa posição pela primeira vez lá em Bragança, quanto Diniz, têm me dado muito respaldo para atuar por ali. O professor está me passando muita confiança, vem dando muitos toques sobre posicionamento e fico feliz em ver que estou evoluindo – concluiu o camisa 41.

