Jean Mota comemora cinco anos de seu primeiro contrato com o Santos Meio-campista é atualmente titular absoluto da equipe comandada por Fernando Diniz

Jean Mota comemora cinco anos do seu primeiro contrato profissional com o Santos nesta quarta-feira. Titular do meio-de-campo santista sob o comando de Fernando Diniz, o jogador possui dois gols com a camisa do Peixe nesta temporada e celebra essa data especial na carreira.

“Fico muito feliz de relembrar esta oportunidade dada pelo Santos. Aqui sou muito feliz e tenho um enorme carinho pela torcida. Sou muito grato ao clube por tudo que me deu e que me proporciona até hoje. Muito obrigado, de coração.”

Jean Mota soma 228 jogos e 19 gols pelo Alvinegro Praiano. A melhor temporada dele com a camisa do clube foi em 2019, quando marcou dez gols em 51 jogos. Naquele ano, foi Craque e Artilheiro do Campeonato Paulista, com sete gols. Também entrou na seleção do campeonato estadual.

Nas duas últimas vitórias do Peixe (contra o Ceará e Cianorte), Jean Mota foi um dos destaques da equipe. No jogo contra o time cearense, de quebra, ele ainda marcou um golaço, o primeiro do duelo. As boas apresentações têm chamado a atenção do técnico Fernando Diniz.

“Jean Mota tem características importantes, que eu gosto: versátil, inteligente, participativo, bola longa boa e tem chute de fora da área. É muito tempo em clube grande e às vezes acaba sendo mais questionado do que deveria. Considero grande jogador, sempre gostei. E tem nos ajudado bastante. Tendência é de crescimento. Fico muito feliz por ele mostrar suas qualidades neste momento, porque de fato ele é muito bom”, analisou recentemente Diniz as atuações do jogador.

