Jean-Baptiste Andrea vence o principal prêmio literário da França

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/11/2023 - 10:59 Para compartilhar:

O Goncourt, o mais importante prêmio literário da França, foi concedido nesta terça-feira ao diretor de cinema Jean-Baptiste Andrea, de 52 anos, por seu romance “Veiller sur elle” (“Cuide dela”, em tradução livre) ambientado no anos de fascismo na Itália.

A obra conta em 600 páginas a vida de um escultor e seu romance com uma mulher de um classe social mais privilegiada.

Andrea começou como roteirista e diretor de cinema com a comédia “Grande Coisa”, protagonizada por David Schwimmer, conhecido pela série “Friends”.

“Veiller sur elle” é seu quarto romance.

“Queria escrever algo mais do que havia escrito antes, deixar para trás todos os limites que inicialmente impus a mim mesmo em 20 anos de cinema (…) e paradoxalmente também em meus três primeiros romances”, disse à radio France Inter em outubro.

O autor definiu seu livro como “uma homenagem à Itália, o país de meus antepassados”.

Seguindo uma tradição centenária, o vencedor do Goncourt é anunciado na hora do almoço no restaurante Drouant, no centro de Paris. Também tem um forte impacto nas vendas, com uma média de 400.000 exemplares nos últimos 20 anos.

hh-may-sjw/pc/mb/jc/fp

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias