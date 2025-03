JD Vance defende tarifas de Trump e diz que proteção à indústria é essencial para os EUA

A indústria norte-americana terá “um grande retorno”, mas o “caminho pela frente é longo”, afirmou o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, durante visita a uma fábrica de plásticos em Michigan. Ele também defendeu as tarifas impostas ao Canadá pelo presidente Donald Trump como uma medida para fortalecer a indústria doméstica.

A política tarifária, no entanto, tem gerado preocupações entre algumas empresas no Estado de Michigan, que faz fronteira com o Canadá.

Vance, porém, reiterou a posição do governo. “Se quiser ser penalizado, construa fora dos EUA”, afirmou. “Se você investir na América, em empregos e trabalhadores americanos, será recompensado… Mas, se tentar nos prejudicar e construir fora de nossas fronteiras, o governo do presidente Trump não terá nada para você”, acrescentou.

O vice-presidente rebateu críticas às tarifas e afirmou que há um questionamento sobre a postura de Trump em relação a países estrangeiros “que nos exploram há anos”.

Para ele, a utilização do “poder americano” é essencial para reverter esse cenário. “Mas, se você não estiver disposto a usar o poder americano para combater o que essas nações vêm fazendo há gerações, nunca conseguirá reconstruir a indústria americana”, disse.

Vance também enfatizou a importância de proteger os fabricantes americanos. Segundo ele, sem essa proteção, “perderemos uma parte essencial de quem somos como povo. Produzir, construir, trabalhar com as mãos faz parte da herança americana”.

*Com informações da Associated Press