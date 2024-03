JD.com supera expectativa de receita no 4º tri e anuncia programa de recompra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/03/2024 - 13:00 Para compartilhar:

A empresa de comércio eletrônico chinesa JD.com agradou o mercado financeiro com seus resultados do quarto trimestre de 2023, apesar da recuperação econômica fraca da China e da concorrência acirrada entre pares como Alibaba e PDD Holdings.

A receita da JD.com foi de 306,1 bilhões de yuans (US$ 42,5 bilhões) no quarto trimestre, um aumento de 3,6% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima da expectativa de analistas da FactSet, de 300,08 bilhões de yuans.

Já o lucro líquido aumentou 12% no período, a 3,4 bilhões de yuans (cerca de US$ 500 milhões). O número, entretanto, ficou abaixo das estimativas de analistas da FactSet, de 4,69 bilhões de yuans.

O lucro líquido ajustado, uma métrica que exclui a remuneração baseada em ações e as alterações no valor justo de investimentos de longo prazo, entre outros, atingiu 8,4 bilhões de yuans (US$ 1,2 bilhão), superando as estimativas da FactSet, de 7,20 bilhões de yuans.

Em termos ajustados, o lucro por ação foi de 5,30 yuans (US$ 0,75) entre outubro e dezembro, acima dos 4,81 yuans registrados no ano anterior.

Em nota, a JD.com também anunciou pagamento de dividendos e um novo programa de recompra de US$ 3 bilhões em ações até março de 2027.

*Com informações da Dow Jones Newswires

