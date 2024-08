Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 10:19 Para compartilhar:

A JD.com anunciou nesta terça-feira, 27, um programa de recompra de ações equivalente a US$ 5 bilhões a partir de setembro com validade até agosto de 2027. Em comunicado, a gigante do e-commerce da China informou que as compras serão feitas periodicamente com base nos preços de mercado.

Em resposta à notícia, as American Depositary Receipts da empresa chegaram a subir 3,68% no pré-mercado da Nasdaq por volta das 9h15 (de Brasília).