JBS USA e Pilgrim’s esperam retomar produção total amanhã após ataque cibernético

(Reuters) – As operações norte-americanas da JBS e da Pilgrim’s Pride devem retomar a produção em todas as unidades a partir de quinta-feira, estimou a JBS USA após um ataque cibernético “ramsonware” que paralisou as atividades das empresas.

Segundo a JBS USA, a expectativa é de que as plantas voltem a operar perto da capacidade máxima. Até esta tarde, a estimativa era de que os funcionários das unidades fossem retornando ainda nesta quarta-feia.

Um famoso grupo hacker ligado à Rússia está por trás do ataque, que interrompeu a produção de carne da companhia na América do Norte e na Austrália, segundo uma fonte familiarizada com o assunto.

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse mais cedo que o ataque à JBS deverá ser discutido em uma cúpula com o presidente russo, Vladimir Putin, em meados de junho.

(Redação São Paulo)

