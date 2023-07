JBS retoma atividades da unidade da Friboi em Juara (MT)

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 12:29 Compartilhe

São Paulo, 18/07/2023 – A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, anunciou que retomou nesta segunda-feira, 17, as atividades da unidade industrial da Friboi localizada na cidade de Juara (MT). Conforme comunicado da companhia divulgado nesta terça-feira, 18, a unidade iniciará as operações de maneira escalonada, com processamento de 300 cabeças de bovinos em um primeiro momento, com previsão de expansão gradual até atingir a sua capacidade máxima de 700 cabeças.

Segundo a companhia, o posicionamento logístico garante acesso a importantes regiões produtoras. “Além disso, está bem localizada para abastecer a demanda doméstica e possui habilitações para atender importantes mercados no exterior”, informou.

A reinauguração da unidade será responsável pela geração de 350 empregos. O número se soma aos 1.450 novos postos que serão gerados com a recuperação da unidade de Diamantino (MT) e às 210 vagas que foram abertas pela unidade de Confresa (MT) na última semana. No total, a previsão da companhia é gerar cerca de 2 mil novos empregos em Mato Grosso até o fim de 2023, citou a companhia.

O investimento para retomada da unidade de Juara vem como complemento ao anúncio feito pela empresa no fim de junho, com o aporte relevante para recuperação e modernização da unidade da Diamantino, que será a maior unidade da Friboi no País. “É mais uma prova de como a região é estratégica para a Friboi e da nossa disposição em continuar contribuindo para ao desenvolvimento econômico local”, destacou na nota o presidente da Friboi, Renato Costa.

Atualmente, a JBS é responsável pela geração de mais de 9.500 empregos diretos em Mato Grosso. Quando todos os investimentos anunciados estiverem materializados e a reforma da unidade de Diamantino estiver finalizada, a expectativa é que esse número aumente para cerca de 11.500 empregos diretos gerados pela JBS no Estado.

