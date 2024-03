JBS registra lucro líquido de R$ 82,6 milhões no 4º trimestre de 2023, queda de 96,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/03/2024 - 19:24 Para compartilhar:

A JBS encerrou o quarto trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 82,6 milhões, 96,5% menor do que o lucro de R$ 2,35 bilhões verificado em igual período de 2022, informou a empresa nesta terça-feira, 26. A receita líquida ficou em R$ 96,34 bilhões, com alta anual de 3,7%. Já o Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 5,104 bilhões, alta de 11,6% ante o quarto trimestre de 2022, com margem de 5,3%.

Por unidade de negócio, o Ebitda ajustado da JBS Beef reverteu o resultado positivo do quarto trimestre de 2022 e ficou negativo em R$ 488,5 milhões. O Ebitda ajustado da Seara caiu 4,8% (R$ 670,4 milhões) e o da JBS USA Pork, 4,3% (R$ 966,7 milhões). Mas houve altas nos Ebitdas de JBS Brasil, de 157,1% (R$ 874 milhões), da JBS Austrália, de 40,1% (R$ 883,9 milhões), e da Pilgrim’s Pride, de 145,4% (R$ 2,19 bilhões).

A Seara teve receita líquida 5,3% menor no trimestre ante igual período do ano anterior, de R$ 10,452 bilhões. A JBS afirma que o recuo foi resultado de uma queda nos preços médios, sendo parcialmente compensada pelos maiores volumes vendidos. As vendas no mercado doméstico, que responderam por 52% da receita da unidade no trimestre, totalizaram R$ 5,5 bilhões, 6% menor que no igual período de 2022.

A JBS Brasil registrou de outubro a dezembro de 2023 receita 4,4% maior na comparação anual, de R$ 14,9 bilhões. A empresa afirma que o crescimento é reflexo principalmente dos maiores volumes vendidos. No mercado doméstico, a receita na categoria de carne bovina in natura cresceu 12% no quarto trimestre.

A dívida líquida da companhia somou R$ 74,058 bilhões, 6,5% menor ao reportado em igual trimestre de 2022, de R$ 79,171 bilhões. Em dólares, a dívida líquida aumentou 0,8%, de US$ 15,173 bilhões para US$ 15,297 bilhões. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda, ficou em 4,32 vezes em reais e 4,42 vezes em dólares no quarto trimestre, contra 2,29 vezes e 2,26 vezes, respectivamente, um ano antes.

Em comunicado, a JBS informou que o fluxo de caixa das atividades operacionais foi de R$ 8,5 bilhões nas atividades operacionais. O fluxo de caixa livre, após adição de ativo imobilizado, juros pagos e recebidos, e arrendamento mercantil foi de R$ 4,3 bilhões A empresa informou também que, no quarto trimestre do ano passado, o valor total das atividades de investimentos foi de R$ 1,7 bilhões.

Acumulado de 2023

A JBS teve prejuízo de R$ 1,061 bilhão no ano, tendo revertido o lucro de R$ 15,5 bilhões do ano anterior. A empresa informou que a receita líquida no ano de 2023 foi de R$ 363,8 bilhões, queda de 2,9% ante 2022. O Ebitda ajustado foi de R$ 17,1 bilhões, perda de 50,4%, com margem de 4,7% (queda de 4,5 pontos porcentuais).

