JBS: programa de auxílio a produtor alcança 8 mil fazendas regularizadas

São Paulo, 30 – O programa Escritórios Verdes da JBS alcançou 8 mil regularizações socioambientais de fazendas no Brasil, sendo 47% delas de pequenas propriedades, segundo a empresa. Foram 4 mil regularizações no ano passado, com 2,3 mil hectares direcionados para recomposição florestal.

A JBS afirma que foram efetuados mais de 22 mil atendimentos a produtores rurais, sendo 9 mil em 2023, crescimento de 57% ante 2022. O programa teve início com escritórios nos Estados do Pará, Rondônia, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, sendo expandido ao Acre e ao Tocantins.

A empresa tem a meta de alcançar 12 mil regularizações em 2024, apoiada pelo lançamento do programa Escritórios Verdes 2.0 no fim do ano passado. Segundo a JBS, a iniciativa reforça a estratégia de ir além do bloqueio dos produtores que não estão em conformidade com a política de compras da empresa.

“Com os Escritórios Verdes 2.0 ofereceremos ferramentas para que o produtor tenha acesso a práticas e técnicas de produção regenerativa e sistemas agroflorestais integrados”, afirmou em nota a diretora de Sustentabilidade da JBS Brasil, Liège Correia.

A JBS diz monitorar, diariamente, mais de 70 mil potenciais fazendas fornecedoras de gado e que, quando uma propriedade é identificada com alguma não-conformidade em relação aos critérios socioambientais de sua política de compras, o bloqueio é realizado.

“Entendemos que esta questão setorial relacionada ao desmatamento só terá uma solução se atuarmos de forma conjunta com os pecuaristas e pequenos produtores, oferecendo soluções efetivas e promovendo a assistência técnica para aqueles que desejam fazer a regularização”, disse Correia.

