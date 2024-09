JBS investe mais de R$ 70 mi em unidade de embalagens metálicas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/09/2024 - 16:10 Para compartilhar:

São Paulo, 9 – A JBS anunciou, em nota, investimento de mais de R$ 70 milhões em sua unidade de embalagens metálicas, a Zempack, visando aumentar a capacidade de produção. A unidade de Lins (SP) ampliará em 180% a fabricação de embalagens para alimentos do tipo luncheon meat (proteínas pré-cozidas) até novembro, enquanto a planta de Guaiçara (SP) já registrou aumento de 25% na produção de latas de aerossóis.

Os investimentos são para compra de maquinário para incrementar as linhas de produção das plantas da Zempack. A unidade de Lins receberá aporte de mais de R$ 35 milhões, enquanto na de Guaiçara foram alocados mais de R$ 35 milhões nos últimos meses.

O diretor da Zempack, Marcelo Jorcovix, destacou que o aporte será fundamental para atender à demanda crescente, tanto no Brasil quanto no exterior, especialmente no mercado de aerossóis, no qual o País se posiciona como o quarto maior consumidor mundial.

“Os aportes nas duas unidades serão fundamentais para o nosso crescimento, pois nos ajudam a ampliar a oferta de soluções para segmentos estratégicos, como o de embalagens de aerossol para inseticida, industrial, higiene e limpeza e cosméticos na unidade de Guaiçara, e de latas de luncheon meat, em Lins”, disse, na nota, Jorcovix.