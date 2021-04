JBS inicia operação de plataforma para integrar monitoramento ambiental

A JBS anunciou nesta terça-feira, 27, ter dado início neste mês o cadastro de produtores na Plataforma Pecuária Transparente, ferramenta com tecnologia blockchain. Com isso, a empresa poderá estender aos fornecedores de gado o monitoramento socioambiental com segurança de dados, confiabilidade e engajamento dos produtores. Em comunicado ao mercado, a empresa afirma que essa plataforma permitirá avanços inéditos no monitoramento da cadeia produtiva de bovinos no Bioma Amazônia.

Ao aderir voluntariamente à plataforma, o produtor que negocia animais diretamente com a JBS vai informar a lista de seus fornecedores. Essas informações serão enviadas eletronicamente para validação da Agri Trace Rastreabilidade Animal, sistema da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Uma vez autorizada pelo produtor, a CNA verifica se a lista de fornecedores está completa.

Pelo acordo firmado com o Ministério Público Federal(MPF), serão verificados pelo sistema a existência de desmatamento, invasão de terras indígenas ou unidades de conservação ambiental, trabalho análogo à escravidão e uso de áreas embargadas pelo Ibama.

O resultado, acrescenta a empresa, será enviado diretamente ao fornecedor, que assim poderá “desenvolver planos para mitigar riscos e implementar ações para ajudar os produtores a regularizar as situações quando necessário”.

A companhia afirma ainda que em “nenhum momento” terá acesso a informações sensíveis, mas apenas ao resultado da análise socioambiental. A JBS espera ter cadastrados na Plataforma Pecuária Transparente até o final do ano produtores que movimentam um total de 1 milhão de animais.

