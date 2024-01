JBS firma parceria com Cooperativa Languiru para abates em unidade gaúcha

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/01/2024 - 14:01 Para compartilhar:

A JBS firmou contrato de industrialização para abate de aves com a Cooperativa Languiru, em sua unidade de aves em Westfalia (RS). A parceria, celebrada na terça-feira, 23, prevê que a unidade da Languiru passará a abater aves de produtores integrados da Seara/JBS a partir de fevereiro, informou a JBS em nota.

Segundo o CEO da Seara, João Campos, a JBS está presente em 20 municípios gaúchos, com operações em suínos, aves, couros e alimentos preparados, além de incubatórios e fábricas de ração. “A nova parceria com a Languiru é mais um passo em nossa estratégia de expandir parcerias e nossa atuação no Estado”, diz, na nota.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias