JBS firma acordo para comprar australiana Huon e entrar no mercado de aquicultura

A JBS firmou um acordo (escritura de implementação) com a Huon Aquaculture Group Limited, segunda maior empresa de aquicultura de salmão da Austrália, para adquirir todas as ações emitidas da Huon por 3,85 dólar australiano por ação, representando um valor de mercado de 425 milhões de dólares australianos, ou cerca de R$ 1,648 bilhão. O valor da empresa (enterprise value) é de 546 milhões de dólares australianos (que inclui sua dívida líquida de 121 milhões de dólares australianos), totalizando cerca de R$ 2,117 bilhões.

O Conselho de Administração da Huon, incluindo os principais acionistas, Peter e Frances Bender (que controlam conjuntamente 53% das ações emitidas da Huon), recomendaram por unanimidade que todos os demais acionistas votassem a favor do acordo na ausência de uma proposta superior e com a confirmação de um parecer independente de que a transação atende aos melhores interesses dos acionistas da Huon. Cada Diretor da Huon também anunciou sua intenção de votar, ou obter o voto de todas as ações da Huon detidas por ele em favor do acordo.

“Trata-se de uma aquisição estratégica, que marca a entrada da JBS no negócio de aquicultura. Vamos repetir o que fizemos anteriormente com frango, suínos e produtos de valor agregado – para deixar nosso portfólio ainda mais abrangente”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS. Ele comenta ainda que a Huon possui 33 anos de experiência com uma “produção sustentável, de alta tecnologia, produtos de qualidade superior amplamente reconhecidos pelo consumidor australiano, num setor com ótimas perspectivas de crescimento no mundo todo. A aquicultura será uma nova plataforma de crescimento dos nossos negócios”, pontuou.

A Huon é a segunda maior empresa de aquicultura de salmão da Austrália com operações verticalmente integradas, situadas na Tasmânia, abrangendo incubatórios, aquicultura marinha, colheita, processamento, marketing, vendas e distribuição. A Huon investiu mais de 350 milhões de dólares australianos nos últimos cinco anos em infraestrutura operacional de ponta e práticas sustentáveis no ciclo de produção de salmão. Os produtos primários incluem filés de salmão frescos, produtos porcionados embalados a vácuo e outros produtos de valor agregado para o mercado interno de atacado, varejo e canais de exportação.

A JBS ressalta que a transação está sujeita às condições usuais, incluindo, entre outras coisas, o recebimento das aprovações regulatórias, judiciais e dos acionistas da Huon. A transação está atualmente prevista para ser concluída no final de 2021.

