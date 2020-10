JBS/EUA: nova onda de covid não deve fechar fábricas no país, acredita empresa

Chicago, 05/10- A JBS não acredita em novo fechamento de frigoríficos nos Estados Unidos por causa de uma nova onda de covid-19. Segundo o CEO das operações da JBS nos EUA, André Nogueira, é improvável que ocorra novamente uma repetição de portas fechadas nas fábricas do país em razão de novas infecções por coronavírus como visto na primavera no Hemisfério Norte.

“Com todos os protocolos que implementamos desde março, estou bastante confiante de que não teremos problemas tão grandes como os que vimos em abril e maio”, disse. A JBS e outras empresas do setor de proteína animal implementaram verificações de temperatura obrigatórias e uso de máscaras nas fábricas, embora uma ordem executiva do governo Donald Trump, no fim de abril, também tenha protegido as instalações de carne de pressões municipais ou estaduais para bloqueios em razão da pandemia. Fonte: Dow Jones Newswires

