JBS entrega hospital com 73 leitos para tratamento de coronavírus em Ceilândia

A JBS entregou nesta segunda-feira, 13, o Hospital Modular de Ceilândia para o governo do Distrito Federal, informou nesta segunda-feira, 13, a companhia em nota. O hospital demandou investimentos de R$ 10,3 milhões e tem capacidade para 73 leitos para o atendimento de pacientes com covid-19. A JBS informa que, após a pandemia, o hospital continuará em funcionamento.

A unidade modular é acoplada ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC) e foi construída em 33 dias. Além de tudo, conta com uma rampa que dá acesso ao HRC. A construção foi financiada por meio do programa da JBS “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, que tem realizado, além disso, doações de alimentos, equipamentos de proteção individual (EPIs) e álcool líquido e em gel como forma de auxílio e prevenção ao novo coronavírus.

Segundo a JBS, além de Brasília, mais de 200 municípios brasileiros estão sendo beneficiados. “Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 63 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações”, informa a companhia.

Veja também