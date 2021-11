JBS emite e precifica US$2 bi com menores taxas de sua história

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A JBS informou nesta terça-feira que emitiu e precificou no mercado de capitais internacional 2 bilhões de dólares, com as menores taxas de sua história, em sua primeira emissão após receber a classificação de “full investment grade” das agências Fitch e Moody’s.

Metade do volume foi emitida por meio da sua subsidiária JBS Finance Luxembourg, em notas sêniores, com valor de face de 98,947 dólares, yield de 2,72% ao ano, cupom de 2,5% ao ano e vencimento em 2027.

A outra metade foi emitida por meio de suas subsidiárias JBS USA Lux, JBS USA Finance e JBS USA Food Company, em “sustainability-linked unsecured senior notes” atrelados ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa pela JBS, com valor de face de 98,709 dólares, yield de 3,146% ao ano, cupom de 3,0% ao ano e vencimento em 2032.

“A JBS pretende utilizar os recursos das Notas 2027 para refinanciar compromissos de curto prazo, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais”, disse a empresa.

“Já as Notas 2032 serão usadas para o resgate do saldo das Notas Sêniores com remuneração de 7,000% e vencimento em 2026 emitidos pela JBS USA Food Company”.

(Por Marta Nogueira)

