JBS duplicará produção em fábrica de frangos no RS em parceria com cooperativa

04/06/2024 - 13:09

São Paulo, 4 – A JBS anunciou, em nota, que vai duplicar a linha de produção de frangos da Cooperativa Languiru, na cidade de Westfalia (RS). A cooperativa se tornou parceira da companhia no ano passado. Já em março, a companhia recebeu o aval da Administração Geral de Alfândegas da China (Gacc, na sigla em inglês) para exportar a sua produção ao país asiático.

Segundo informou a JBS, a fábrica abatia por dia 55 mil frangos para a Seara, volume que agora subirá para 125 mil. Para isso, foi aberto um novo turno de trabalho na unidade.

A expansão da linha de frangos na cidade de Westfália, em colaboração com a Cooperativa Languiru, vai criar 240 novos postos de trabalho.

“Esse movimento demonstra nossa confiança na produção agropecuária no Estado, ainda mais neste momento”, disse o presidente da Seara, João Campos, na nota.

A ampliação da capacidade produtiva da unidade e a criação dos postos de trabalho foram divulgadas em reunião com o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, no Centro Administrativo de Contingência.

Na reunião, a JBS comunicou a abertura de um total de mil vagas de emprego no Estado, a maioria em unidades de aves da Seara, localizadas em Montenegro e Passo Fundo, e na planta de suínos em Seberi, com mais de 180 posições abertas em cada localidade.

“Confiamos na recuperação do Rio Grande do Sul. Não só manteremos todos os empregos e operações no Estado, onde operamos há 15 anos e empregamos mais de 16 mil pessoas, como estamos com mais mil vagas abertas, em processo de contratação”, disse o CEO global da JBS, Gilberto Tomazoni, na nota.

Na segunda-feira, 3, a JBS deu início à entrega de mil toneladas de proteínas destinadas a 590 cozinhas comunitárias no Rio Grande do Sul. A ação tem por objetivo apoiar a produção de mais de 6,5 milhões de refeições para pessoas afetadas pelas enchentes no Estado.

O primeiro carregamento foi entregue em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, com a presença do ministro extraordinário para Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta.