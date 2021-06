JBS confirma emissão de US$ 1 bi em bonds sustentáveis

São Paulo, 8 – A JBS anunciou nesta terça-feira ter precificado no mercado internacional a emissão de US$ 1 bilhão em Sustainability-Linked Bonds (SLB), que são atreladas ao compromisso de redução de emissões de gases de efeito estufa. Os títulos foram emitidos pelo valor de face de US$ 98,913, com retorno de 3,75% ao ano, cupom de 3,625% ao ano e vencimento em 2032, segundo comunicado ao mercado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Segundo fontes anteciparam ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a companhia encontrou demanda de US$ 4,7 bilhões para os papéis.

No começo do dia, a JBS anunciou como ideia retorno (yield) taxa entre 4% e 4,5%. A emissão conta com o Santander, Barclays, Bradesco BBI, BTG Pactual, Mizuho e XP no sindicato de instituições coordenadoras.

A estrutura dos SLB da JBS está em linha com a estratégia de sustentabilidade do frigorífico, traçada pelo Compromisso Net Zero 2040, anunciado em março pela empresa.

Os recursos obtidos com a operação serão destinados para extensão do prazo médio de dívidas, refinanciando compromissos de vencimentos mais curtos, além de cobrir outros propósitos corporativos gerais.

