JBS confirma captação de US$ 2,0 bilhões em bônus

A JBS confirmou a captação de notas sênior no valor total de US$ 2 bilhões. Foram emitidas por meio da sua subsidiária JBS Investments II notas em um valor total de US$ 750 milhões, com taxa de 5,75% ao ano e vencimento em 2028, conforme noticiado mais cedo pelo Broadcast.

Além disso, a JBS USA, por meio de suas controladas JBS USA Lux, JBS USA Finance e JBS USA Food Company, realizou a emissão e precificação de notas sênior em um montante total de US$ 1,25 bilhão, com taxa de 5,50% e vencimento em 2030.

As notas serão garantidas pela JBS e são parte da sua estratégia de liability management. “A companhia optou por expandir os montantes iniciais de ambas as notas, devido a uma demanda combinada de mais de quatro vezes a oferta original”, disse a empresa, em fato relevante.

Os recursos obtidos com as transações serão utilizados para o resgate de duas notas seniores da JBS. A primeira sendo de até US$ 350 milhões do saldo do bônus com vencimento em 2023 (taxa de 6,25% ao ano), e a segunda para o resgate integral do saldo da nota sênior de US$ 750 milhões com vencimento em 2024 (taxa de 7,25% ao ano). “O restante dos recursos captados serão utilizados para pagamento de dívidas com vencimentos mais curtos, incluindo dívidas referentes ao acordo de normalização”, afirmou.