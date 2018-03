JBS conclui venda da Five Rivers EUA para Pinnacle

A JBS informa que concluiu nesta sexta-feira, 16, no contexto do seu Programa de Desinvestimentos, a alienação da totalidade das operações de confinamento da Five Rivers Cattle Feeding para afiliadas da Pinnacle Asset Management, L.P., por aproximadamente US$ 200 milhões, incluindo o valor de mercado do estoque de silagem e grãos.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que em conjunto com a aquisição dos ativos da Five Rivers EUA, o comprador assinou um contrato de longo prazo para fornecimento de gado às unidades de abate do grupo JBS em território norte-americano.

“Com a conclusão da venda da Five Rivers EUA, a JBS encerra a bem-sucedida implementação do seu programa de desinvestimentos, que resultou em uma importante desalavancagem e reforço de liquidez para a companhia”, diz a empresa.