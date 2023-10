JBS chega aos 70 anos modernizando sua identidade visual

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 16/10/2023 - 18:08 Para compartilhar:

No momento em que celebra 70 anos, a JBS apresenta ao mundo uma marca que reflete a jornada de crescimento e evolução da companhia, que nasceu em 1953 como um pequeno açougue em Goiás e é hoje uma das maiores empresas globais de alimentos. A JBS atua em todos os tipos de proteínas e está presente na casa de milhões de pessoas em todos os continentes. Agora, a identidade visual da empresa não apenas representa essa trajetória, como também comporta sua visão de futuro.

“Partimos de uma pequena casa de carnes no interior do Brasil e nos tornamos uma das maiores empresas de alimentos do mundo. Somos uma empresa multiproteína e multigeográfica, com mais de 270 mil colaboradores, em mais de 20 países. Evoluímos muito, especialmente na última década, então é natural que nossa marca evolua também”, destaca Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

A partir desta segunda-feira, dia 16, quem passar pela sede da empresa, na capital paulista, já vai poder conferir as mudanças em todas as aplicações visuais, desenvolvidas ao longo de três anos em parceria com a FutureBrand. Aos poucos, as diversas unidades da JBS no Brasil e no mundo e as várias linhas de produtos do grupo nos mais diferentes países também passam a receber a aplicação do novo conceito.

As tradicionais três letras do nome da empresa continuam presentes, mas a escrita foi modernizada, assim como o símbolo que as acompanha. As elipses serviram de inspiração para os parênteses, que representam mãos, proteção e carinho entre empresa, clientes e consumidores.

O novo desenho também tem a missão de simbolizar a visão de futuro da empresa, que está sendo construído com sólidos investimentos em inovação e busca ininterrupta por excelência. Para simbolizar isso, há uma aplicação nos parênteses que denota uma movimentação constante e contínua. Esse movimento busca expressar os vários segmentos em que a JBS está, as várias pessoas que atende e os muitos países em que está presente.

A identidade visual traz as letras J, B e S e o início dos parênteses em um tom azul sólido, que representa a robustez da empresa para seus parceiros, colaboradores e demais stakeholders. Ao longo do movimento dos parênteses são inseridos vários outros tons de azul, que simbolizam as várias proteínas e geografias em que a JBS está presente. Já o verde representa o compromisso da Companhia com a sustentabilidade ambiental, social, operacional e econômica. “Decidimos que as cores representariam nosso compromisso com nossa cultura e valores, nossa responsabilidade social e ambiental, e a eterna busca por excelência em tudo o que fazemos”, afirma Tomazoni.

