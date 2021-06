JBS anuncia aquisição de duas empresas da QAF Limited por US$ 135 milhões

A JBS informa que firmou acordo para adquirir 100% da Rivalea Holdings Pty Ltd e 100% da Oxdale Dairy Enterprise Pty Ltd (em conjunto, Rivalea), pertencentes à empresa de alimentos QAF Limited, listada em Cingapura, por um valor de empresa (enterprise value) de 175 milhões de dólares australianos (US$ 135 milhões).

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que a Rivalea tem uma extensa linha de produtos em diversas categorias e verticalmente integrada, é líder na criação e processamento de suínos na Austrália e responsável por 26% dos suínos processados no país.

Segundo a JBS, a aquisição da Rivalea permitirá que a JBS aumente sua diversificação de produtos na Austrália, bem como cresça o volume de alimentos de maior valor agregado à base de carne suína na Primo, enquanto abre novas oportunidades para a carne suína australiana nos mercados doméstico e exportação.

A Rivalea tem faturamento anual de aproximadamente 400 milhões de dólares australianos (US$ 310 milhões), um Ebitda de 37 milhões de dólares australianos, duas unidades fabris e mais de mil colaboradores.

A JBS lembra que a aquisição está sujeita a aprovações regulatórias, incluindo pela Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) e pelo Foreign Investment Review Board (FIRB), ambos na Austrália.

