JBS anuncia antecipação do 13º salário para funcionários do RS

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/05/2024 - 20:11 Para compartilhar:

A JBS anunciou, neste sábado, 4, que devido às consequências das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, decidiu antecipar o pagamento do 13º salário para seus funcionários baseados na região. De acordo com a companhia, mais de 15 mil pessoas serão contempladas, e a liberação representa cerca de R$ 30 milhões.

O valor será depositado na próxima semana. “O objetivo é apoiar os colaboradores nesse momento em que as chuvas causam enormes transtornos a toda a população do Estado”, disse a empresa, em nota.

“Nossa prioridade é garantir a segurança das pessoas e permitir que elas tenham abrigo e acesso a alimentos e água. Com essa antecipação do 13º, esperamos minimizar os transtornos”, afirma Gilberto Xandó, presidente da JBS Brasil.

A companhia também destacou que desde o início dos temporais já foram doados 2.600 cestas básicas, 40 mil kits de higiene e limpeza e 40 toneladas de alimentos.

As chuvas já deixaram 57 mortos no Rio Grande do Sul e, até o momento, há 67 desaparecidos. Dos 497 municípios gaúchos, 281 já foram afetados, no que é considerado o pior desastre climático do Estado. Na capital, o nível do Rio Guaíba bateu recorde. Há registros de blecautes e falta de água na cidade. A rodoviária e o centro histórico foram alagados.