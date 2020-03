JBS ampliou produção nos EUA nas últimas 2 semanas para atender demanda

São Paulo, 26 – O CEO da JBS USA, André Nogueira, disse nesta quinta-feira, 26, em teleconferência com analistas para comentar os resultados em 2019, que a empresa elevou a produção de proteínas, em geral, nas últimas duas semanas nos EUA, para suprir o mercado do doméstico, neste “momento de deslocamento da demanda” do food service para o varejo em decorrência da crise do novo coronavírus.

Ele disse também que ainda é não é possível avaliar os efeitos da pandemia nos resultados do negócio de carne bovina nos EUA.

Mas sem considerar o coronavirus, os fundamentos de forte demanda externa pela carne produzida nos EUA e a demanda doméstica indicam que a operação deve manter os bons resultados este ano.

No ano passado, a JBS USA Beef teve faturamento liquido de R$ 87,2 bilhões, 11% acima do ano anterior. O Ebitda da unidade avançou 27%, para R$ 8 bilhões.