JBS acerta aquisição de ativos de produtora de suínos e comerciante de grãos nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) – A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, informou nesta sexta-feira que celebrou um acordo para adquirir “certos ativos” da TriOak Foods, uma produtora de suínos e comerciante de grãos, com sede no Meio-Oeste dos EUA, segundo comunicado divulgado ao mercado.

“Ao adquirir a TriOak Foods, a JBS USA garante acesso a um fornecimento consistente de carne suína premium, principalmente nas instalações de produção em Ottumwa, Iowa e Beardstown, Illinois, fortalecendo a sua capacidade de fornecer produtos suínos de alta qualidade aos consumidores norte-americanos”, disse a empresa.

O valor da aquisição não foi divulgado.

A JBS afirmou que já tinha “longo e forte relacionamento” com a TriOAk, sociedade familiar fundada em 1951.

A JBS USA tem sido, nos últimos cinco anos, compradora exclusiva dos suínos da TriOak.

(Por Roberto Samora)

