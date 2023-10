Atriz 41 anos mais jovem oficializa romance com Jayme Monjardim: ‘Meu noivo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2023 - 14:40 Compartilhe

O diretor de novelas Jayme Monjardim, 67 anos, oficializou seu romance com a atriz paraibana Anne Marques, 26. Os fãs conferiram a felicidade dos pombinhos através das redes sociais, onde a artista, 41 anos mais jovem que o amado, compartilhou registros dos dois para celebrar.

Os dois foram clicados na terra natal de Anne.

‘Meu noivo abonitado’, escreveu ela em uma das fotos publicadas nos Stories de seu Instagram.

Em outro registro, é possível ver o diretor usando a aliança.

Juntos desde 2020, eles vivem um relacionamento à distância, com ele morando no Rio e ela em Campina Grande, na Paraíba.

Os dois começaram a se relacionar nos bastidores da série ‘O Anjo de Hamburgo’, que teve direção de Monjardim, mesma produção em que Anne fez sua estreia como atriz.

Jayme Monjardim tem quatro filhos, entre eles o ator Jayme Matarazzo, 37 anos, fruto de seu relacionamento com a produtora Fernanda Lauer. O diretor já foi casado com as atrizes Ingra Liberato e Daniela Escobar, além da cantora Tânia Mara, mãe da sua caçula, Maysa, 13.

